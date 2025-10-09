Clip

Phố cổ Hàng Mã 'thay áo mới' đón mùa Trung thu

10/09/2025 12:20
Hà Nội - Ngay sau Quốc khánh, phố Hàng Mã khoác lên diện mạo rực rỡ chào đón Tết Trung thu, thu hút du khách tham quan, mua sắm.
