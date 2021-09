Phó Chủ tịch TP. Thanh Hoá nói gì về vụ giấy kết quả xét nghiệm âm tính để trống thông tin người được lấy mẫu?

Đến ngày 06-9-2021, TP Thanh Hóa đã xét nghiệm cho 54.737 công nhân tại các Khu công nghiệp trên địa bàn cho kết quả 100% âm tính, trong đó tại Khu công nghiệp Hoàng Long là 27.415 người.

Đến 0h0" ngày 15-9-2021, TP Thanh Hóa đã dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 14-9-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Các Khu công nghiệp đã tổ chức sản xuất trong điều kiện bình thường mới.

Đối với 26 phiếu trả kết quả xét nghiệm chưa thu hồi được, không còn giá trị sử dụng trên thực tế, UBND TP Thanh Hóa yêu cầu các doanh nghiệp, nhà máy và Trung tâm Y tế tiếp tục thu hồi để tránh sơ hở trong quá trình quản lý.

UBND TP Thanh Hóa rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Trước đó, trên một số phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh TTYT TP Thanh Hóa phát giấy chứng nhận xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên có kết quả âm tính với SARS-C0V-2 đã được Trung tâm Y tế TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) cấp cho công nhân nhưng không ghi ngày, tháng và thông tin người xét nghiệm, gây ảnh hưởng đến công tác chống dịch.



