Phó Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ thực phẩm vào trường học ở Hà Nội có mùi

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Bình Minh đã yêu cầu các phòng, ban chức năng làm việc với Trường Tiểu học Cự Khê để nắm bắt tình hình.

Ảnh cắt từ clip phụ huynh cung cấp, ghi lại tại buổi giám sát đột xuất sáng 15/10 ở Trường Tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh, Hà Nội.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh - đơn vị cung cấp thực phẩm thừa nhận thiếu sót trong khâu tiếp nhận và vận chuyển thực phẩm. Xe vận chuyển chưa bảo đảm tiêu chuẩn bảo ôn và thực phẩm (trứng, thịt) chưa được đóng túi hút chân không như quy định.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội của Xã Bình Minh đã yêu cầu Công ty Nhật Anh dừng hợp đồng cung cấp thực phẩm với nhà cung cấp cũ (Hợp tác xã Canh Nậu), tìm nhà cung cấp khác đảm bảo an toàn thực phẩm. Cùng đó, thay thế các dụng cụ bếp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó yêu cầu Trường Tiểu học Cự Khê tăng cường quản lý giám sát, thực hiện đúng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ, nhân viên bếp ăn bán trú.