Phó Chủ tịch CMC: Có thể học cách Trung Quốc 'trải thảm đỏ’ mời nhân tài về nước

Câu chuyện được ông Nguyễn Thanh Tùng kể lại trong phiên thảo luận Thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng và chính sách đột phá cho các ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam, diễn ra chiều 2/10 tại Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) Hòa Lạc.

Hiệu trưởng Đại học CMC UNI cho rằng Việt Nam nên nghiên cứu mô hình thu hút nhân tài của Trung Quốc. Theo ông Tùng, một trong những chính sách quan trọng của nước bạn là "trải thảm đỏ mời Hoa kiều về bất kể giá nào".

Chính sách này tập trung vào việc mời những Hoa kiều giỏi từ các nước, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, trở về. Đi kèm với lời mời là những đãi ngộ cụ thể.

Chẳng hạn, một người bạn của ông khi từ Thụy Điển về làm việc tại Trung Quốc nhận được một căn hộ riêng và mức lương gấp 3 lần mặt bằng chung của giáo sư tại địa phương.