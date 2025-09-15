Phó Chủ tịch Apple: Có những hãng smartphone ‘vẽ mặt trăng’ vào ảnh chụp

Phó Chủ tịch phụ trách tiếp thị toàn cầu của Apple, Greg “Joz” Joswiak cho rằng công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiếp ảnh điện toán (computational photography) rất nhiều, có đến cả tỷ phép xử lý cho một bức ảnh, nhưng luôn muốn giữ sự chân thực.

“Có những đối thủ đã ‘vẽ mặt trăng’ vào cảnh chụp”, ông nói với trang tin Tom's Guide.

Phát ngôn này ngay lập tức gợi lại cuộc tranh luận đã có từ lâu: ảnh smartphone hiện đại là “chụp thật” hay “tái tạo” bằng phần mềm?

iPhone 17 Pro Max dùng cụm ba camera 48MP Fusion, 48MP Fusion Ultra Wide và 48MP Fusion Telephoto. Ảnh: Tom's Guide

Cuộc đua camera trên thị trường smartphone cao cấp đã chuyển dịch rõ rệt từ việc quảng bá số megapixel hay số lượng ống kính sang nhiếp ảnh điện toán và trí tuệ nhân tạo (AI).