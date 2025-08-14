Phó Bí thư xã lái xe biển xanh tông 1 trẻ tử vong, Chủ tịch xã viết thư xin lỗi

Đức Hoàng| 14/08/2025 12:42

Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng (Lào Cai) đã viết thư xin lỗi người dân sau vụ việc ông Lò Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã, lái xe biển xanh gây tai nạn chết người.

Trong thư xin lỗi gửi tới gia đình các nạn nhân, ông Lương Văn Thu – Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng – bày tỏ lời chia buồn, xin lỗi và cảm thông trước những mất mát của các gia đình.

Theo nội dung thư, ngày 12/8, Đảng ủy xã đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lò Văn Mạnh; Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) xã cũng tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND xã đối với ông Mạnh. Khi có kết quả xử lý vi phạm đối với cá nhân, tập thể liên quan, UBND xã sẽ công khai để người dân biết.

phong du thuong 3.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tới thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: Báo Lào Cai

Trước đó, ngày 11/8, xã Phong Dụ Thượng tổ chức và bế mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, ông Mạnh điều khiển ô tô biển xanh, gây tai nạn tại sân nhà văn hóa thôn Làng Chạng, khiến một trẻ em tử vong và 11 người bị thương.

Ngay sau vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ; đồng thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tập thể, cá nhân liên quan. Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra, làm rõ vụ việc.

