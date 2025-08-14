Phó Bí thư xã lái xe biển xanh tông 1 trẻ tử vong, Chủ tịch xã viết thư xin lỗi

Trước đó, ngày 11/8, xã Phong Dụ Thượng tổ chức và bế mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, ông Mạnh điều khiển ô tô biển xanh, gây tai nạn tại sân nhà văn hóa thôn Làng Chạng, khiến một trẻ em tử vong và 11 người bị thương.

Ngay sau vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ; đồng thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tập thể, cá nhân liên quan. Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra, làm rõ vụ việc.