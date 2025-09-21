Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông dự lễ giỗ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt

Sáng 21-9 (nhằm ngày 30-7 âm lịch), Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa quốc gia lăng Lê Văn Duyệt đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 193 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt tại khu di tích ở phường Gia Định, TP.HCM.

Lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt có sự tham dự của bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP; Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư; bà Triệu Lệ Khánh, Chủ tịch HĐND phường Gia Định… cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khác.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM cùng các lãnh đạo TP, hậu duệ gia tộc Lê Văn thắp hương khu vực mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: V.H

Phát biểu tại lễ giỗ, ông Lê Văn Ngọc, Trưởng Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa lăng Lê Văn Duyệt cho biết với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, việc tổ chức lễ giỗ nhằm tưởng nhớ các vị tiền nhân, anh hùng liệt sĩ và nhân dân đã có công lao mở mang bờ cõi, xây dựng và gìn giữ đất nước. Qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ biết hướng về cội nguồn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.