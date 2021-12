Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm Bí thư quận 10

Your browser does not support the audio element.

Sáng 20/12, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì lễ trao quyết định điều động, phân công ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, tham gia Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 10.

Phát biểu trao quyết định, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, Đảng bộ Quận 10 có bí thư mới trong điều kiện, tình hình công việc rất bộn bề. Đặc biệt, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn có phần phức tạp.