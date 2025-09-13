Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo thông báo của Công an tỉnh Thanh Hóa, việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng là do “có liên quan trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý, điều tra”.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh áp dụng từ ngày 11/9/2025 đến hết ngày 6/1/2026.