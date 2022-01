Phó ban Dân vận Trung ương làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Your browser does not support the audio element.

Chiều 6/1, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM - chủ trì lễ trao quyết định phân công ông Nguyễn Phước Lộc, Phó ban Dân vận Trung ương, nhận chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thành phố.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận, một Phó ban Đảng Trung ương được phân công về làm Trưởng ban của Thành ủy là điều chưa ai nghĩ tới. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phước Lộc vẫn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ được giao.

"Trước hết, ông Nguyễn Phước Lộc là người con của TPHCM, được nhân dân nuôi dưỡng, trưởng thành từ thực tế cơ sở cho đến khi được Trung ương điều động. Dù từng đảm nhận nhiều trọng trách, nhưng nhiệm vụ nào ông Nguyễn Phước Lộc cũng hoàn thành tốt" - Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.