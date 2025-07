Phim Việt giành giải đặc biệt tại liên hoan phim quốc tế

Trong khi đó, Buttered Popcorn đánh giá đây là “một trong những phim Việt xuất khẩu dễ tiếp cận nhất trong những năm gần đây - vừa gai góc vừa dịu dàng, đầy chất điện ảnh”. Buttered Popcorn đặc biệt nhấn mạnh: “Võ Điền Gia Huy không chỉ diễn bằng cơ thể, anh diễn bằng cơn nhức của nội tâm”.

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996 tại Tây Ninh, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh khởi đầu sự nghiệp ở sân khấu kịch Hồng Vân, tham gia diễn xuất trong các video âm nhạc. Võ Điền Gia Huy từng đóng các phim Thưa mẹ con đi, Fanti, Kẻ ăn hồn, Thám tử Kiên...

Liên hoan phim quốc tế châu Á New York được tổ chức lần đầu vào năm 2002 bởi tổ chức New York Asian Film Foundation Inc. Liên hoan phim này đã trở thành sự kiện hàng đầu ở Bắc Mỹ về điện ảnh châu Á.

Liên hoan không chỉ giới thiệu phim mới mà còn mở đường cho các tác phẩm được phát hành quốc tế, chính là cửa ngõ để nhà phân phối tìm kiếm nội dung lạ ở thị trường Mỹ. Đây cũng là sự kiện quan trọng giúp người yêu điện ảnh có cơ hội tiếp cận tác phẩm châu Á đa dạng.