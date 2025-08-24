Phim Trung Quốc hay đến nỗi lập kỷ lục rating cao nhất 2025: Nữ chính được cả nước phong thần, cả đời chưa từng diễn hay đến thế

Thời điểm hiện tại, Sinh vạn vật đang là từ khóa cực kỳ hot trên các nền tảng mạng xã hội khắp châu Á. Đã lâu lắm rồi mới có một bộ phim lấy bối cảnh dân quốc tạo được cơn sốt mạnh mẽ như thế. Đặc biệt, tối ngày 19/8, ngay sau khi lên sóng tập 20, rating realtime đã phá mức 4%, trở thành bộ phim có rating realtime cao nhất trên đài CCTV8 trong năm nay.

Thành tích đáng nể này khiến cư dân mạng ngỡ ngàng. Đó là chưa kể đến việc nhiệt độ nền tảng của Sinh vạn vật cũng đã vượt mốc 10.750, đứng top 2 trong lịch sử iQIYI và vẫn đang tiếp tục tăng, hứa hẹn sẽ chiếm giữ vị trí top 1 trong thời gian tới.

Rating realtime vượt mức 4, trở thành phim có rating cao nhất CCTV-8 năm nay