Phim tranh giải Oscar 2025 công chiếu tại Liên hoan phim Italia ở TP.HCM

Tối 26-10, lễ khai mạc Liên hoan phim Italia - Italian Film Festival 2025 đã diễn ra tại TP.HCM.

Tham dự lễ khai mạc có ông Phạm Quý Trọng, Phó vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italia tại TP.HCM, ông Antonio Termenini, Giám đốc Nghệ thuật Liên hoan Phim châu Á tại Roma, TS Nguyễn Thành Đạt, Phó trưởng phòng khảo thí ĐH Sân khấu TP.HCM....

Bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italia tại TP. HCM phát biểu khai mạc Liên hoan phim Italia - Italian Film Festival 2025 Ảnh: V. HÀ

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italia tại TP. HCM cho biết, với nước Ý, điện ảnh không chỉ là nghệ thuật, mà còn là tấm gương phản chiếu văn hóa, xã hội và tâm hồn con người – nơi quá khứ gặp gỡ tương lai, truyền thống hòa cùng đổi mới.

Bà Alessandra Tognonato chia sẻ: "Những bộ phim trong Liên hoan năm nay chính là minh chứng cho tinh thần đó – đa dạng, hấp dẫn và sâu sắc. Trong đó, xin mời quý vị đến với Emilio – bộ phim về tình yêu và ký ức diễn ra trên dãy An-pơ, quê hương tôi".