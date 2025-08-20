Phim 'Sinh vạn vật' lập kỷ lục, Dương Mịch càng bị chê

Tuy nhiên, nữ chính Dương Mịch bị nhận xét kém hơn hẳn so với các bạn diễn. Ngoại trừ cảnh khóc khi trở về nhà sau vụ bắt cóc, những cảnh khác của Dương Mịch bị đánh giá diễn xuất cứng, đôi mắt không có sức sống như buồn ngủ. Thực tế, nhân vật Ninh Tú Tú có số phận bi thảm và có nhiều cảnh cao trào, nhưng Dương Mịch diễn xuất chưa tới, khiến người xem cảm thấy hụt hẫng. Phim đã đi qua gần một nửa chặng đường nhưng Dương Mịch chưa có cảnh quay nào tốt được khen ngợi về diễn xuất.

Ngoài ra, Dương Mịch còn bị đánh giá có gương mặt căng cứng, thiếu tự nhiên do can thiệp thẩm mỹ. Đứng bên cạnh các diễn viên đàn em như Lam Doanh Oánh, Hình Phi, khán giả nhận thấy rõ sự khác biệt giữa nhan sắc tự nhiên và dung nhan đã qua chỉnh sửa. Chính vì vậy, dù thành tích của Sinh vạn vật rất tốt, Dương Mịch lại dần bộc lộ điểm yếu trong diễn xuất và ngày càng bị chê bai nhiều hơn.