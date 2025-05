Phim ngập cảnh nóng gây sốc ở Cannes

Theo Variety, đám đông tại Cannes bị sốc và tác động mạnh bởi hành vi bạo lực tự gây ra của nhân vật do Lawrence thể hiện. Cô đập đầu vào gương, nhảy qua các tấm kính và cào xước tường cho đến khi ngón tay đầm đìa máu.

Ngay cả người tạo ra tác phẩm, đạo diễn Ramsay cũng không kiềm chế được cảm xúc. Bà phải xin phép mọi người ra khỏi phòng chiếu phim một lát để bình ổn cảm xúc.

“Tôi quá choáng ngợp. Cảm ơn những diễn viên tuyệt vời này. Tôi phải sắp xếp lại mọi thứ, tôi sẽ gặp lại các bạn sau một phút nữa”, nhà làm phim Scotland nói.

Ramsay là gương mặt quen thuộc qua các mùa Liên hoan phim Cannes. Bà có đến 5 tác phẩm được công chiếu tại sự kiện điện ảnh hàng đầu này, bao gồm Ratcatcher (1999), Movern Callar (2002), We Need to Talk About Kevin (2011), You Were Never Really Here (2017, tác phẩm giành giải thưởng Cannes cho Kịch bản hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Joaquin Phoenix) và Die My Love.

Jennifer Lawrence là điểm sáng

Mặc dù có nhiều nghi ngờ về tính thực chất của những tràng pháo tay tại Cannes, chất lượng của Die My Love là điều không phải bàn cãi. Sau buổi công chiếu, phim nhận loạt đánh giá tích cực từ những tờ báo hàng đầu Âu - Mỹ.

Nhà phê bình Damon Wise của Deadline mô tả Die My Love là "bộ phim đầy mê hoặc" của Ramsay. Ông đánh giá câu chuyện trong phim tàn bạo nhưng đẹp đẽ và Jennifer Lawrence chứng minh được bản thân là ngôi sao sáng nhất.