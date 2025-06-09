Phim 'Mưa đỏ' vượt 520 tỉ đồng, trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử

Theo thống kê của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), phim Mưa đỏ của đạo diễn, thượng tá Đặng Thái Huyền đã vượt mốc 520 tỉ đồng, tính đến 15 giờ 35 phút chiều ngày 6-9.
Với thành tích này, phim Mưa đỏ đã chính thức vượt mặt phim Mai của Trấn Thành (520 tỉ đồng theo công bố từ nhà sản xuất) và trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử phim Việt.
Đây là điều chưa từng xảy ra trước đó đối với dòng phim chiến tranh, lịch sử của Việt Nam, đặc biệt là khi dòng phim này có thể truất ngôi vương của loạt phim thương mại đình đám như Mai, Nhà bà Nữ (Trấn Thành) hay Lật mặt 7: Một điều ước (Lý Hải)…
Có thể nói thành tích này của phim Mưa đỏ đã được dự đoán trước đó khi phim liên tục đạp đổ kỷ lục của các dự án phim thương mại trước đó ở các cột mốc doanh thu 100 tỉ, 200 tỉ, 300 tỉ, 400 tỉ và mới đây nhất là 500 tỉ đồng vào tối 5-9.
Trước đó, cũng theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến hết ngày 2-9, Hà Nội đang là thị trường mang về doanh thu cao nhất cho bộ phim, với hơn 147 tỷ đồng cùng hơn 1,42 triệu vé đã bán ra, đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 72%.
Tiếp sau đó là thị trường TPHCM với hơn 90,5 tỷ đồng cùng gần 890.000 vé bán ra.
Mưa đỏ thực hiện dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972.
Kịch bản phim Mưa đỏ được viết từ năm 2010 đến năm 2015. Từ thai nghén đến công tác chuẩn bị mất 10 năm và từ khi chuẩn bị đến bàn giao phim thì ê-kíp có 3 năm thực hiện.
Để thực hiện phim, ê-kíp và đạo diễn đã đi khảo sát 13 tỉnh, thành và cuối cùng chọn được bối cảnh tại thị xã Quảng Trị, cách thành cổ Quảng Trị 4 km trên bờ sông Thạch Hãn
Phim Mưa đỏ có sự tham gia của các diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Lê Hoàng Long, Đình Khang, Trần Gia Huy, Trần Lực, Đinh Thúy Hà,… sẽ chính thức ra rạp vào ngày 22-8.