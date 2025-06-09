Phim 'Mưa đỏ' vượt 520 tỉ đồng, trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử

Có thể nói thành tích này của phim Mưa đỏ đã được dự đoán trước đó khi phim liên tục đạp đổ kỷ lục của các dự án phim thương mại trước đó ở các cột mốc doanh thu 100 tỉ, 200 tỉ, 300 tỉ, 400 tỉ và mới đây nhất là 500 tỉ đồng vào tối 5-9.

Đây là điều chưa từng xảy ra trước đó đối với dòng phim chiến tranh, lịch sử của Việt Nam, đặc biệt là khi dòng phim này có thể truất ngôi vương của loạt phim thương mại đình đám như Mai, Nhà bà Nữ (Trấn Thành) hay Lật mặt 7: Một điều ước (Lý Hải)…

Hình ảnh gây ấn tượng trong phim Mưa đỏ nêu cao tinh thần hoà hợp dân tộc thông qua hình ảnh chiếc khăn rằn. Ảnh: NSX

Trước đó, cũng theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến hết ngày 2-9, Hà Nội đang là thị trường mang về doanh thu cao nhất cho bộ phim, với hơn 147 tỷ đồng cùng hơn 1,42 triệu vé đã bán ra, đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 72%.

Tiếp sau đó là thị trường TPHCM với hơn 90,5 tỷ đồng cùng gần 890.000 vé bán ra.