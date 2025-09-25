Phim 'Mưa đỏ' rời rạp, doanh thu gần chạm mốc 700 tỷ đồng

Mưa đỏ sẽ tiếp tục phục vụ khán giả tại rạp đến hết ngày 28/9/2025, trước khi bắt đầu hành trình mới trên nhiều nền tảng để gặp gỡ thêm đông đảo công chúng".

Trên fanpage chính thức, ê-kíp sản xuất thông báo: "Tròn một tháng kể từ ngày khởi chiếu, Mưa đỏ đã có hành trình thật đặc biệt - được khán giả cả nước đón nhận, sẻ chia và lan tỏa. Bộ phim hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình và quan trọng hơn cả là để lại dấu ấn trong trái tim người yêu điện ảnh.

Tính đến sáng 25/9, Mưa đỏ đạt doanh thu hơn 699 tỷ đồng, chuẩn bị cán mốc 700 tỷ đồng. Trước đó, ngày 7/9, tác phẩm vượt qua phim Mai của Trấn Thành (551,2 tỷ đồng) để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt - thành tích ấn tượng cho dòng phim chiến tranh cách mạng.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Đặng Thái Huyền gửi lời cảm ơn tới khán giả, nhà phát hành, nhà rạp… đồng hành cùng "Mưa đỏ" suốt chặng đường vừa qua.

"Mỗi suất chiếu, mỗi ánh mắt xót xa, mỗi giọt nước mắt rơi xuống, những lời động viên hay góp ý nhiệt thành đều là phần đời mới mà mọi người dành cho Mưa đỏ. Tôi tin rằng, trong tương lai, ở một hành trình mới, một câu chuyện mới, điện ảnh cùng tình yêu dành cho nơi ta sinh ra, lớn lên… sẽ luôn là cầu nối để chúng ta lại tìm thấy nhau.