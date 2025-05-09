Phim 'Mưa đỏ': Lần đầu tiên phim thể loại chiến tranh của Việt Nam chạm mốc 500 tỉ

Cụ thể, phim Mưa đỏ chỉ mất 16 ngày (từ tối 21-8 đến tối 5-9) để cán mốc 500 tỉ, một tốc độ được cho là "kinh khủng" với một dự án thuộc thể loại lịch sử chiến tranh. Trong khi năm ngoái, phim Mai đạt cột mốc 500 tỉ sau 21 ngày công chiếu (từ ngày 10-2-2024 đến chiều 1-3-2024).

Trước đó, phim Mưa đỏ cũng thiết lập được hàng loạt kỷ lục của thị trường phim Việt khi chạm các cột mốc 100 tỉ, 200 tỉ, 300 tỉ và 400 tỉ nhanh nhất lịch sử sau đó lọt vào top 3 phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử, vượt mặt Nhà bà Nữ (475 tỉ).

Phim Mai của Trấn Thành vượt 500 tỉ sau 21 ngày. Ảnh: ĐPCC

Hiện tại, Mai đang giữ kỷ lục phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử với 520 tỉ đồng. Như vậy, phim Mưa đỏ chỉ còn cách cột mốc này 20 tỉ đồng. Nhiều khán giả dự đoán bộ phim của đạo diễn – Thượng tá Đặng Thái Huyền sẽ xô đổ kỷ lục ngay trong ngày mai. Nếu điều đó xảy ra, Mưa đỏ sẽ trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại – một thành tích được xem là “không tưởng” đối với dòng phim lịch sử, chiến tranh tại Việt Nam.