Phim 'Mưa đỏ': Lần đầu tiên phim thể loại chiến tranh của Việt Nam chạm mốc 500 tỉ

VĂN HÀ| 05/09/2025 21:12

Phim Mưa đỏ của đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền đã cán mốc 500 tỉ đồng chỉ sau 16 ngày ra rạp (theo thống kê của Box Office Vietnam) trở thành phim Việt lập kỷ lục nhanh nhất về cột mốc doanh thu này. 

Theo ghi nhận của Box Office Vietnam, phim Mưa đỏ của đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền đã chính thức chạm mốc 500 tỉ đồng vào tối 5-9, đánh dấu lần đầu tiên phim thuộc thể loại lịch sử - chiến tranh của Việt Nam đạt được cột mốc này

phim-mua-do.jpg
Phim Mưa đỏ vượt mốc 500 tỉ đồng tính đến 19 giờ 30 phút tối 5-9 (theo số liệu của Box Office Vietnam). Ảnh: Chụp màn hình

Với thành tích này, phim Mưa đỏ đã xô đổ được kỷ lục của phim Mai (đạo diễn Trấn Thành) ở cột mốc 500 tỉ vào dịp Tết Nguyên đán 2024, trở thành phim điện ảnh Việt Nam đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử.

Cụ thể, phim Mưa đỏ chỉ mất 16 ngày (từ tối 21-8 đến tối 5-9) để cán mốc 500 tỉ, một tốc độ được cho là "kinh khủng" với một dự án thuộc thể loại lịch sử chiến tranh. Trong khi năm ngoái, phim Mai đạt cột mốc 500 tỉ sau 21 ngày công chiếu (từ ngày 10-2-2024 đến chiều 1-3-2024).

Trước đó, phim Mưa đỏ cũng thiết lập được hàng loạt kỷ lục của thị trường phim Việt khi chạm các cột mốc 100 tỉ, 200 tỉ, 300 tỉ và 400 tỉ nhanh nhất lịch sử sau đó lọt vào top 3 phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử, vượt mặt Nhà bà Nữ (475 tỉ).

mai19.jpg
Phim Mai của Trấn Thành vượt 500 tỉ sau 21 ngày. Ảnh: ĐPCC

Hiện tại, Mai đang giữ kỷ lục phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử với 520 tỉ đồng. Như vậy, phim Mưa đỏ chỉ còn cách cột mốc này 20 tỉ đồng. Nhiều khán giả dự đoán bộ phim của đạo diễn – Thượng tá Đặng Thái Huyền sẽ xô đổ kỷ lục ngay trong ngày mai. Nếu điều đó xảy ra, Mưa đỏ sẽ trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại – một thành tích được xem là “không tưởng” đối với dòng phim lịch sử, chiến tranh tại Việt Nam.

