Phim Mưa đỏ chính thức rời rạp từ ngày 29-9, khán giả tiếc nuối

Sáng 25-9, trên trang cá nhân, đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền thông báo phim Mưa đỏ sẽ khép lại thời gian chiếu ngoài rạp vào ngày 29-9 sau một hành trình đầy ý nghĩa để thực hiện những sứ mệnh tiếp theo.

"Mưa đỏ" chính thức rời rạp từ ngày 29-9. Ảnh: ĐPCC

Mưa đỏ là khát vọng của Điện ảnh Quân đội

Trên trang cá nhân, đạo diễn Đặng Thái Huyền thay ê-kíp phim Mưa đỏ bày tỏ lòng biết ơn đến các khán giả, các cơ quan thông tấn báo chí, nhà phát hành, nhà rạp…đã đồng hành suốt chặng đường vừa qua.

"Mỗi suất chiếu, mỗi ánh mắt xót xa, mỗi giọt nước mắt rơi xuống, những lời động viên hay góp ý nhiệt thành… đều là phần đời mới mà mọi người đã dành cho Mưa đỏ.