Phim mới của Park Bo Gum và IU hot nhất mạng xã hội

4 tập đầu của When Life Gives You Tangerines chủ yếu xoay quanh chuyện tình thanh mai, trúc mã giữa Ae Sun và Gwan Sik. Tuy nhiên, đây không chỉ là bộ phim tình cảm lãng mạn, mà người xem còn cảm nhận được nhiều hơn thế từ mối quan hệ gia đình, tình mẫu tử, số phận người phụ nữ và cả khát vọng sống.

Theo The Korea Times, mặc dù có nhiều phim truyền hình đề cập đến số phận con người sau chiến tranh, ít tác phẩm tập trung vào cuộc sống của những người bình thường. Những ví dụ gần đây là Chief Detective 1958 (2024) kể về công việc của cảnh sát hay Uncle Samsik (2024) tập trung vào tình hình chính trị bất ổn, phản ánh những câu chuyện về nam giới và đen tối hơn.

“Những bộ phim như Uncle Samsik không tạo được tiếng vang rộng rãi do có tông màu u ám và tập trung vào nam giới. Trong khi đó, When Life Gives You Tangerines nổi bật với câu chuyện ấm áp, lạc quan có thể được mọi thế hệ đón nhận”, Kim Heon Sik, giáo sư Khoa học Xã hội tại Đại học Jungwon (tỉnh Chungcheong, Hàn Quốc), đánh giá.

Bộ phim cũng tách biệt khỏi xu hướng thịnh hành. Hầu hết phim truyền hình của đài truyền hình lớn vẫn xoay quanh các gia đình tài phiệt (chaebol) hoặc chuyên gia ưu tú, trong khi các nền tảng phát trực tuyến lại tràn ngập thể loại bạo lực và khiêu khích.

Ngược lại, When Life Gives You Tangerines mang bầu không khí nhẹ nhàng, hài hước, khám phá những trải nghiệm thường ngày của cha mẹ và con cái bình thường.

Đây là cách khai thác quen thuộc của biên kịch Im Sang Chun. Ông từng thành công với Fight for My Way (Đời tôi hạng bét, 2017), xoay quanh những người trẻ không có bằng cấp, và When the Camellia Blooms (Khi hoa trà nở, 2019), câu chuyện về một bà mẹ đơn thân tốt bụng và mạnh mẽ.

“Nhiều bộ phim truyền hình gần đây chứa đầy những câu chuyện về các gia đình chaebol tách biệt khỏi thực tế của những người bình thường. Các tác phẩm của Im Sang Chun gây được tiếng vang vì chúng loại bỏ các yếu tố nhân tạo và miêu tả những thách thức trong cuộc sống thực theo cách kịch tính nhưng dễ đồng cảm”, Yoon Seok Jin, giáo sư Văn học Hàn Quốc tại Đại học Quốc gia Chungnam (Daejeon, Hàn Quốc), chỉ ra.