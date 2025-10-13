Phim kinh dị 18+ thu 50 tỷ đồng, hất văng phim Việt

Theo số liệu của Box Office Vietnam, sau ba ngày cuối tuần (10-12/10), phòng vé Việt ghi nhận tổng doanh thu khoảng 55 tỷ đồng, trong đó riêng Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng 3 mang về 32,6 tỷ đồng, chiếm hơn 59% thị phần doanh thu.

Thành tích này giúp thương hiệu kinh dị Thái Lan độc chiếm vị trí số một và trở thành hiện tượng hiếm thấy của phòng vé Việt nửa cuối năm 2025.

Riêng ngày Chủ nhật 12/10, Quỷ ăn tạng 3 thu 11,3 tỷ đồng từ 124.171 vé/4.300 suất chiếu, dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu ngày và bỏ xa các đối thủ còn lại. Dịp cuối tuần, phim đạt tổng cộng 32,6 tỷ đồng từ 363.993 vé/10.618 suất chiếu. Hiện, tổng doanh thu phim ở mức 50 tỷ đồng, thành tích đáng nể đối với dòng phim kinh dị châu Á.