Phim khoa học viễn tưởng Avatar lùi bước trước Knock at the Cabin

Danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Knock at the Cabin - 14,2 triệu USD

2. Avatar: The Way of Water - 10,8 triệu USD

3. 80 for Brady - 12,5 triệu USD

4. Puss in Boots: The Last Wish - 8 triệu USD

5. BTS: Yet to Come in Cinemas - 6,2 triệu USD

6. A Man Called Otto - 4,2 triệu USD

7. M3GAN - 3,8 triệu USD

8. Missing - 3,7 triệu USD

9. The Chosen: Season 3 Finale - 3,6 triệu USD

10. Pathaan - 2,7 triệu USD./.