Phim hành động ly kỳ về sự trả thù của đạo diễn Iran giành giải Cành cọ Vàng

Phim của đạo diễn người Iran Jafar Panahi giành giải thưởng cao nhất Cành cọ Vàng. (Ảnh: Reuters)

Bộ phim hành động ly kỳ về sự trả thù “It Was Just An Accident” của đạo diễn người Iran Jafar Panahi đã giành giải thưởng cao nhất Cành cọ Vàng.

Thông tin đã được Ban Tổ chức công bố và trao giải tại Lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 78.

“It Was Just An Accident” kể về Vahid (do Vahid Mobasseri thủ vai), vốn bắt cóc một người đàn ông cụt chân - trông giống hệt tên cai ngục từng tra tấn và hủy hoại cuộc đời anh trong tù. Vahid đi tìm những người từng bị giam cùng để xác nhận danh tính kẻ hành hạ mình, trước khi quyết định sẽ làm gì tiếp theo.