"Mufasa: The Lion King" không chỉ là một phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình huyền thoại "The Lion King" năm 1994, mà còn mở ra một góc nhìn mới về câu chuyện của Mufasa, cha của Simba.

Sự xuất hiện của "Flight Risk" đã khiến "Mufasa: The Lion King" của Disney rơi xuống vị trí thứ hai. Tác phẩm hoạt hình siêu thực này thu về 8,7 triệu USD cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu tại Bắc Mỹ lên 221,1 triệu USD và toàn cầu lên 626,7 triệu USD sau sáu tuần công chiếu.

Ở vị trí thứ ba, bộ phim hài "One of Them Days" của Sony mang về 8 triệu USD trong tuần thứ hai.

Với câu chuyện dí dỏm về hai người bạn cùng phòng (Keke Palmer và SZA thủ vai) xoay xở trả tiền thuê nhà sau khi bị bạn trai phung phí tiền bạc, bộ phim đã đạt tổng doanh thu nội địa 25,1 triệu USD.

Ở vị trí thứ tư, bộ phim hoạt hình "Sonic the Hedgehog 3" của Paramount thu về 5,5 triệu USD. Trong khi đó, "Moana 2" của Disney giữ vững vị trí thứ năm với doanh thu 4,3 triệu USD sau chín tuần công chiếu, tiến gần hơn tới danh hiệu một trong những bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại.