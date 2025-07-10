Phim giờ vàng thay toàn bộ diễn viên

Bộ phim Cách em một milimet thu hút sự quan tâm của khán giả Việt thời gian gần đây với nội dung giải trí, gần gũi, gợi nhắc về thời thơ ấu. Bên cạnh đó, dàn nhân vật nhí trong phim cũng chiếm cũng được cảm tình của người xem.

Sau 10 tập đầu tiên, Cách em một milimet mở ra chương mới khi các nhân vật đã trưởng thành. Dàn cast thay thế các diễn viên nhí cũng được tiết lộ gồm Trọng Lân, Huyền Lizzie, Kiều My, Quỳnh Châu, Huỳnh Anh, Hà Việt Dũng, Dũng Hớn và Hoàng Long.