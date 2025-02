Phim điện ảnh '1982': Đề tài gia đình được khai thác qua góc nhìn mới

Thực hiện đề tài về gia đình, một chủ đề không mới nhưng “1982” gợi lên sự tò mò cho người xem qua phương thức khai thác nhân vật cùng những câu chuyện bế tắc của một người phụ nữ tuổi 40.

Bộ phim 1982 diễn ra vào mùa đông ở Hà Nội, khi Yến (40 tuổi) , một đạo diễn điện ảnh bước vào chuỗi vận rủi của đời mình sau khi bị lừa mất tất cả tiền tiết kiệm của gia đình. Em trai cô cần tiền cưới vợ, em gái cô cần tiền để trả nợ vì đầu tư thua lỗ. Trong khi đó, chứng đãng trí của mẹ cô trở nặng.

Tết đến gần, gia đình Yến xào xáo khi người mẹ đột nhiên biến mất, vào đúng lúc cả 3 chị em đều muốn thuyết phục mẹ bán căn nhà, chia tài sản để giải quyết khó khăn. Từ đây, hành trình tìm mẹ trải qua muôn vàn mâu thuẫn, từ nhỏ đến cực lớn với nhiều tức giận, nước mắt và cũng không thiếu nụ cười…

Chia sẻ thông điệp “1982” muốn gửi gắm đến khán giả, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết: “Đây là một phim rất giản dị về một câu chuyện gia đình và câu chuyện gia đình này lại song song với câu chuyện bế tắc trong sáng tạo của một người nghệ sĩ. Vốn dĩ con người ai cũng có những cái loay hoay của họ khi họ đến mức độ tuổi nhất định, họ đối mặt với nghịch cảnh trong cuộc đời, dù nhỏ hay to thì họ đều còn loay hoay bế tắc riêng. Bộ phim kể hành trình đi tìm lại người mẹ đã mất của mình của ba đứa con nhưng thực ra nó cũng đi tìm lại một thứ hiện thực của cảm giác mà những người con này tự đánh mất”.

“Chọn mặt gửi vàng” cho nhân vật chính “Yến”, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp thành công khi thuyết phục ngôi sao phim 'Người Mỹ trầm lặng' – diễn viên Đỗ Thị Hải Yến tái xuất với điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng. Đặc biệt, không chỉ là diễn viên chính, Đỗ Thị Hải Yến còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất phim “1982”. Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của diễn viên Thuỳ Anh với một dự án nghệ thuật sau “Đập cánh giữa không trung”.

Cảm nhận sâu sắc về “1982”, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến và Thuỳ Anh cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi làm việc với đạo diễn nữ. Tôi luôn mong muốn có dịp ủng hộ tất cả những người phụ nữ trong tất cả mọi ngành nghề, đặc biệt là trong nghệ thuật. Khi Điệp gợi ý muốn làm một dự án như vậy, tôi đã lập tức ra Hà Nội để cùng làm Điệp. Đó là một hành trình rất gian nan. Tất nhiên bộ phim nào cũng gian nan, kết quả cuối cùng mới là quan trọng. Tôi luôn luôn có một niềm tin là bộ phim sẽ thành công ở một khía cạnh nào đấy. Ít nhất những người phụ nữ khi xem phim họ sẽ cảm nhận được một phần của mình trong bộ phim đó, tôi nghĩ đó sẽ là thành công lớn nhất của mình trong bộ phim này”.

“Từng khung hình của 1982 điều khiến Thuỳ Anh cảm thấy phải thốt lên “Tại sao lại có thể đẹp được như vậy”. Và bản thân mình cũng thấy mình rất đẹp, rất lâu rồi Thuỳ Anh mới có cảm giác như vậy khi nhìn thấy hình ảnh của mình trên màn ảnh. Với những hình ảnh mà người đã nhìn thấy trên Firslook thì đó là phân đoạn Thùy Anh đã được nhìn thấy những giọt nước mắt của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp khóc và nói rằng Thùy Anh của chị quay trở lại rồi. Một phân đoạn rất cảm động, một phân đoạn oneshot Thuỳ Anh quay 10 phút liên tục, diễn một mình”.

“1982” được quay ở Hà Nội, trong những ngôi nhà tập thể cũ kỹ, được Sven Zellner - đạo diễn hình ảnh người Đức thực hiện, ông được biết đến với những thước phim thành công trong “Don’t look at me that way” và “Black Milk”. Bộ phim được nhiều chuyên gia điện ảnh kỳ vọng sẽ giành được nhiều thành công khi ra mắt công chúng.

Bà Ngô Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Công ty BHD cho rằng: “Hoàng Điệp là một trong những đạo diễn Hạnh rất thích ở thế hệ đấy. Xem phim Điệp lúc nào cũng thấy chan chứa tình cảm, rất là đàn bà. Có nhiều đạo diễn nữ mình xem không nhìn thấy rõ cái chất đàn bà trong phim. Thế nhưng Điệp rất rõ ràng, Hạnh rất thích và đánh giá rất cao tính đàn bà đấy, sự tình cảm đấy trong các bộ phim của đạo diễn. Từ phim ngắn đến phim dài mình đều có cảm giác rất thú vị".

Đến nay, phim điện ảnh 1982 đã hoàn tất các cảnh quay và đang trong giai đoạn hậu kỳ. Theo kế hoạch, “1982” sẽ tham gia các liên hoan phim quốc tế và ra mắt công chúng vào năm nay.