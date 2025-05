Phim của Jisoo (BlackPink) gây tranh cãi

Một số khán giả bức xúc sau khi trailer ra mắt, nhận xét: “Thật vô lý khi để Đô đốc Yi Sun Sin cầm súng thay vì kiếm hay cung", “Không rõ ê-kíp có hiểu rõ thế giới quan của nguyên tác không"...

Trước làn sóng chỉ trích, hồi tháng 2, CEO của Reallize Pictures - ông Won Dong Yeon - khẳng định việc chuyển thể tiểu thuyết thành phim đòi hỏi phải có những điều chỉnh mang tính điện ảnh. Ông dẫn chứng Thử thách thần chết (Along with the Gods) là ví dụ điển hình, dù thay đổi nhiều so với nguyên tác nhưng vẫn được tác giả Joo Ho Min và khán giả ủng hộ.

Ông cho biết kịch bản phim đã được trình cho tác giả xem trước, mọi thay đổi đều được giải thích cụ thể và nhận được sự đồng thuận. Ông cũng chia sẻ poster nhân vật Yoo Joong Hyuk dùng kiếm: “Yoo Joong Hyuk sử dụng cả kiếm lẫn súng. Yêu tinh cũng xuất hiện. Dù không hoàn toàn giống nguyên tác, thông điệp, nhân vật và thế giới quan vẫn được giữ nguyên". Ông kêu gọi khán giả ủng hộ dự án.

Tuy vậy, phía nhà sản xuất không đưa ra lý giải cụ thể về việc Lee Ji Hye cầm súng thay vì kiếm, điều đang là tâm điểm tranh cãi.