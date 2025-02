Phim cổ trang 18+ gây sốc vì cảnh nóng quá cháy, nữ chính vạn người mê đẹp nghiêng nước nghiêng thành

The Scandal of Chunhwa là bộ phim cổ trang Hàn Quốc mới ra mắt và được gắn mác 18+. Phim được lấy cảm hứng từ những bức tranh "người lớn" của Hàn Quốc xưa nên ngay từ khi chưa ra mắt đã khiến dư luận Hàn xôn xao đứng ngồi không yên. Hiện phim đã phát hành hai tập đầu tiên và lập tức trở thành chủ đề nóng tại quê nhà.

Ngay hai tập đầu, khán giả đã được thấy khá nhiều những cảnh giường chiếu, ân ái bỏng mắt khắp phim, từ tranh minh hoạ đến phiên bản người thật. Đặc biệt phim có nhiều phân cảnh đặc tả chuyện giường chiếu bằng… âm thanh càng khiến cho người xem ngượng ngùng. Tuy không táo bạo đến mức để diễn viên lộ cả vòng 1 như The Queen Who Crowns phát hành gần đây (cũng là phim cổ trang 19+) nhưng The Scandal of Chunhwa vẫn khiến người xem bất ngờ dù đã chuẩn bị tâm lý từ đầu. Có tới 2 cặp đôi với 4 diễn viên và rất nhiều cảnh ân ái trải dài suốt 2 tập nhưng nữ chính Go Ara thì chưa có phân cảnh nhạy cảm nào.