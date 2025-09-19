Phim chữa lành hút khán giả

Mỗi tập phim là hành trình cảm xúc. Ở đó không chỉ có những trò chơi con trẻ, cãi vã hay đánh đấm, còn là chuyện tình gà bông của các cô cậu học sinh cuối cấp và tình bạn trong sáng. Không chỉ có tiếng cười còn cả những giọt nước mắt, chạm tới trái tim.

Chi tiết bé Tú (Ali Thục Phương) nghe lời anh trai cho chuồn chuồn cắn rốn để biết bơi hay cảnh lũ trẻ đi hái trộm nhãn, đánh nhau tranh lãnh địa, ký hiệp ước hòa bình, viết thư tay, xem chiếu bóng, tivi dò bằng ăng ten… đều khơi gợi nhiều ký ức.

Sau 4 tập phát sóng, các trích đoạn của Cách em một milimet thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận. Lấy bối cảnh làng quê thời Internet, điện thoại chưa phổ biến, câu chuyện về những đứa trẻ nông thôn khiến khán giả thích thú như được trở về tuổi thơ.

Trong tập 4, phân đoạn nhóm bạn tổ chức sinh nhật cho Quyên (Tân Anh) - cô bé mắc bệnh tim bẩm sinh trong khu rừng gây xúc động mạnh. Do bị bệnh hiểm nghèo, Quyên phải hạn chế nhiều hoạt động vui chơi so với các bạn đồng trang lứa. Phần lớn thời gian Quyên ở nhà đọc sách, vẽ tranh, thổi sáo thay vì chạy nhảy, chơi đùa cùng đám bạn.

Biết Quyên thiệt thòi, Tú cùng nhóm bạn với sự trợ giúp của các anh chị lớn đã tổ chức cho cô buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ. Giữa vòng tay bạn bè, Quyên nói trong nước mắt: “Tớ ước tớ có thật nhiều sức khỏe để mai này lớn lên có thể trở thành họa sĩ, đi khắp nơi vẽ thật nhiều khoảnh khắc đẹp cho các bạn nhỏ”.

Nhiều khán giả không cầm được nước mắt khi lũ trẻ đồng thanh: “Chúc Quyên sống lâu trăm tuổi”.

Tình huống khác cũng mang đến cho người xem nhiều cảm xúc như nhóm bạn tìm cách giúp đỡ Biên - chàng trai thiếu vắng tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Tú sẵn sàng tặng cho Biên con bê của gia đình, dù biết sẽ bị trách phạt.

Kịch bản thuần Việt với những tình tiết nhẹ nhàng cùng dàn diễn viên nhí dễ thương, Cách em một milimet chiếm trọn cảm tình của người xem. Số đông tâm đắc vì lâu lắm mới được xem bộ phim có nội dung chữa lành thực sự, không drama tình ái, không gây sốc, giật gân.