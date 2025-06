Phim 18+ của So Ji Sub gây sốt toàn cầu

Bộ phim 7 tập dựa trên webtoon (truyện tranh mạng) có tên là Plaza Wars: Mercy For None của O Se Hyung và Kim Gyun Tae. Nội dung kể về cựu gangster Ki Jun (So Ji Sub) trở lại thế giới ngầm để trả thù cho người em trai bị sát hại. Phim dán nhãn 18+ do sử dụng tính chất đẫm máu và đen tối của dòng phim xã hội đen báo thù.

Tình đến ngày 12/6, Mercy for None vươn lên vị trí thứ 2 trong Top 10 toàn cầu dành cho chương trình truyền hình không nói tiếng Anh của Netflix. Phim cũng lọt vào Top 10 thịnh hành ở 44 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó dẫn đầu tại một số khu vực, bao gồm Việt Nam.

Ngày 6/6, Mercy for None được công chiếu toàn cầu, đánh dấu sự trở lại của tài tử So Ji Sub sau 3 năm vắng bóng. Chỉ trong thời gian ngắn, bộ phim hành động tội phạm chinh phục được khán giả toàn cầu.

Tác phẩm được phát hành cùng ngày với From the World of John Wick: Ballerina (Từ Vũ trụ John Wick: Ballerina), phần phụ của bom tấn hành động John Wick đình đám. Do đó, khán giả so sánh giữa hai tác phẩm và đánh giá Mercy for None có thể đứng ngang hàng với loạt phim đình đám.

Cư dân mạng đánh giá: “Mercy For None là chuyến đi điên rồ. Bộ phim ly kỳ, đẫm máu, với diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên và những cảnh chiến đấu điên cuồng, dữ dội. Thật tuyệt!”, “Tôi cảm thấy như đang xem phiên bản John Wick của Hàn Quốc vậy. Tôi thích những cảnh chiến đấu điên cuồng và màn trả thù đầy thỏa mãn. Tôi tận hưởng từng giây phút của phim”, “Mercy For None là tác phẩm hấp dẫn phải xem của Hàn Quốc. So Ji Sub diễn xuất tuyệt vời. Cốt truyện đầy căng thẳng và nhiều cung bậc cảm xúc”...

Không chỉ khán giả, giới phê bình phim cũng đánh giá cao bộ phim hành động đến từ xứ sở kim chi.

Trang tin tức phim ảnh Collider nhận xét: “Mercy For None có những cảnh hành động đẫm máu và cốt truyện đủ bất ngờ để giữ chân người xem. Dàn diễn viên chính có diễn xuất tuyệt vời”.