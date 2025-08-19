Phim 18+ bóc trần mặt tối Hàn Quốc gây phẫn nộ

Thảm kịch chấn động Hàn Quốc

The Echoes of Survivors: Inside Korea’s Tragedies (Âm vang của những người sống sót: Phía sau các thảm kịch ở Hàn Quốc), phần tiếp theo của In the Name of God: A Holy Betrayal (2023) - phim tài liệu vạch trần dị giáo xứ sở kim chi, phát hành vào ngày 15/8.

Loạt phim tài liệu được dán nhãn 18+, với thời lượng 8 tập, đề cập đến 4 thảm kịch gây chấn động trong lịch sử Hàn Quốc hiện đại thông qua lời kể của những người sống sót.

Hai tập đầu đào sâu về Brothers’ Home (Mái ấm Huynh đệ), trại tập trung hoạt động như cơ sở phúc lợi trong giai đoạn 1975-1987 ở thành phố Busan.

Trong thời gian này, chính phủ Hàn Quốc trợ cấp cho các trung tâm phúc lợi như Brothers’ Home dựa trên số lượng người mà họ tiếp nhận. Chính sách này dẫn đến hệ lụy là cơ sở này bắt cóc "những người lang thang" trên đường phố để trục lợi.

Hình ảnh hiếm hoi về những đứa trẻ bị giam giữ tại Brothers’ Home.

Theo Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc, bất kỳ ai cũng có nguy cơ bị giam giữ bất hợp pháp, bao gồm "nhân viên văn phòng ngủ quên bên ngoài sau khi uống quá nhiều rượu, trẻ em chờ tàu đi thăm người thân, thanh thiếu niên trên đường về nhà, người khuyết tật và bệnh nhân trong bệnh viện”.