Phim 17+ hất cẳng siêu anh hùng

Thunderbolts* (Biệt đội sấm sét) sau hai tuần dẫn đầu tụt xuống hạng hai. Bộ phim siêu anh hùng mới nhất của Marvel thu 16,5 triệu USD từ 3.523 rạp chiếu, giảm 50% so với tuần trước. Cuộc phiêu lưu của nhóm siêu anh hùng bất hảo thu 155,4 triệu USD ở Bắc Mỹ và 325 triệu USD trên toàn cầu.

Mặc dù được đánh giá tốt hơn nhiều so với hầu hết tác phẩm Marvel trong vài năm qua, Thunderbolts* vật lộn để khỏi thua lỗ. Bom tấn này tốn 180 triệu USD để sản xuất và 100 triệu USD quảng bá. Một nửa doanh thu phải chia cho chủ rạp chiếu phim.

Chốt top 5 là The Accountant 2, có Ben Affleck đóng chính kiêm nhà sản xuất, với 5 triệu USD thu từ phòng vé Bắc Mỹ. Hiện, phim kiếm được hơn 90,5 triệu USD trên toàn cầu, trong đó 59 triệu USD tại thị trường nội địa.

Doanh thu phát hành phim vào tháng 5 cải thiện so với năm 2024, nhưng chưa thể bằng thời điểm trước đại dịch. Theo Comscore, doanh thu Bắc Mỹ tăng 15% so với năm 2024, chậm hơn 32% so với năm 2019.

Người ta kỳ vọng 2 dự án sắp ra mắt là Lilo & Stitch của Disney và Mission: Impossible - The Final Reckoning của Paramount tiếp tục thu hẹp khoảng cách so với trước đại dịch.