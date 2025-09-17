Philippines phạt 5.000 peso với người xả rác tại 16 thành phố và Vùng Thủ đô

Phạm Hà/VOV-Jakarta| 17/09/2025 16:36

Hội đồng Vùng đô thị Manila, Philippines (Metro Manila) đã thông qua nghị quyết áp dụng mức phạt thống nhất 5.000 peso (tương đương hơn 2.300.000 đồng Việt Nam) đối với hành vi xả rác và vứt rác không đúng nơi quy định tại tất cả 16 thành phố và khu vực thuộc Vùng Thủ đô quốc gia (NCR).

Chủ tịch Hội đồng Vùng đô thị Manila ông Francis Zamora cho biết, tất cả các thị trưởng Vùng thủ đô quốc gia ( NCR) đều đồng ý ấn định mức phạt là 5.000 peso cho các hành vi xả rác tại các nơi bao gồm sông, suối, kênh rạch và đường phố, ngoại trừ Khu vực Pateros, nơi sẽ giữ nguyên mức phạt 2.500 peso. Nghị quyết nêu rõ sẽ không có ngoại lệ hoặc chênh lệch giá, bất kể rác thải là túi rác lớn hay giấy gói kẹo nhỏ, vì mục tiêu là thiết lập kỷ luật và ngăn chặn hoàn toàn việc xả rác. Mỗi Thị trưởng sẽ ban hành một sắc lệnh để thực hiện nghị quyết này tại khu vực của mình.

philippines phat 5.000 peso voi nguoi xa rac tai 16 thanh pho va vung thu do hinh anh 1
Rác thải là vấn đề đau đầu của chính quyền Vùng đô thị Manila- Ảnh minh họa Inquirer

Các quan chức địa phương, bao gồm Văn phòng An toàn và Trật tự công cộng, Lực lượng Đặc nhiệm Xử lý vi phạm, Cảnh sát Quốc gia Philippines, các quan chức  địa phương đã được giao nhiệm vụ xử phạt những người vi phạm.

Rác thải được cho là một trong những nguyên nhân làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước và làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt của khu vực này. Theo các quan chức Manila, ngay cả khi hệ thống thoát nước được nâng cấp cũng sẽ trở nên vô dụng nếu bị tắc nghẽn bởi rác thải.

Tại Manila, những đống rác thải không được thu gom cũng trở thành một vấn đề lớn, khiến Thị trưởng Isko Moreno phải ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế.

Theo vov.vn
            Thiên nhiên - Môi trường
