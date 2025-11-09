Philippines, Indonesia tạm dừng nhập khẩu gạo, Bộ Công Thương khuyến nghị gì với doanh nghiệp?

Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội nghị thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo và ổn định thị trường nhằm kịp thời triển khai Công điện số 160 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và ổn định thị trường gạo.

Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội nghị thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo và ổn định thị trường

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam cho biết dự kiến giữa tháng 9-2025, vụ Hè Thu sẽ cơ bản hoàn thành thu hoạch. Theo cơ cấu mùa vụ, vụ Thu Đông sẽ thu hoạch rộ vào tháng 11 và 12.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam kiến nghị tăng cường liên kết trong sản xuất. Hiện chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải tại đồng bằng sông Cửu Long đang tiếp tục mở rộng. Dự kiến giữa tháng 9 tới, Bộ sẽ tổng kết 11 mô hình lúa chất lượng cao, từ đó nhân rộng ra các vùng sản xuất trọng điểm.