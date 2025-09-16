Philippines gây địa chấn tại giải bóng chuyền nam vô địch thế giới

Tưởng chừng đây sẽ là bước ngoặt giúp Ai Cập lấy lại thế trận, nhưng sức nóng từ khán giả nhà đã tiếp thêm lửa cho Philippines. Đội trưởng Bryan Bagunas cùng các đồng đội thi đấu bùng nổ ở cuối set 3, giành chiến thắng 25-21.

Sang set 4, Philippines duy trì tinh thần hứng khởi, dù có thời điểm bị dẫn ngược. Sự xuất sắc của sao trẻ Leo Ordiales giúp Alas Pilipinas lật ngược tình thế, bứt phá để khép lại trận đấu bằng chiến thắng 25-21.