Phiên khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17

|Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại Hội thảo. (Nguồn: Học viện Ngoại giao)
Tham dự chương trình có: ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao; cùng các Đại sứ, đại biểu từ các cơ quan đại diện ngoại giao, học giả và giới nghiên cứu.
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh ý nghĩa của Hội thảo tổ chức tại Đà Nẵng - vùng đất mà tên gọi của nó, theo tiếng Chăm cổ có nghĩa là “cửa sông lớn”, nơi dòng sông Hàn hòa vào biển cả, nơi đất liền mở ra với đại dương. Từ thuở xa xưa, bao thế hệ cư dân Việt Nam đã vượt sóng gió Biển Đông, kết nối các hòn đảo, các bến bờ, mang theo không chỉ hàng hóa mà cả tinh thần đối thoại và thông điệp hòa bình.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, từ hàng trăm năm trước, Đà Nẵng đã là cửa ngõ giao thương, điểm gặp gỡ của nhiều nền văn hóa. Ngày nay, Đà Nẵng tiếp tục là hình ảnh thu nhỏ của một Việt Nam cởi mở, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập. Chủ đề của Hội thảo năm nay - “Đoàn kết trong bất định” không chỉ phản ánh thực tiễn quốc tế ngày nay, mà còn thể hiện khát vọng thời đại.
|Toàn cảnh Hội thảo. (Nguồn: Học viện Ngoại giao)
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam coi trọng duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực; đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Việt Nam cam kết giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, xây dựng lòng tin, quản lý khác biệt một cách có trách nhiệm.
Việt Nam sẵn sàng hợp tác với tất cả đối tác để bảo đảm biển và đại dương là không gian cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Việt Nam tự hào là một trong 60 nước đầu tiên phê chuẩn Hiệp định bảo vệ đa dạng sinh học bên ngoài vùng tài phán quốc gia (BBNJ), khẳng định cam kết vững chắc với luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.
Việt Nam tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp tích cực vào các tiến trình do ASEAN dẫn dắt, đồng thời tham gia đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), hướng đến bảo đảm Biển Đông hòa bình, ổn định và quản trị dựa trên quy tắc và chuẩn mực chung. Việt Nam cũng giới thiệu ứng viên và cử chuyên gia tham gia các cơ chế tài phán quốc tế, trong đó có Tòa án Luật Biển (ITLOS), thúc đẩy việc diễn giải UNCLOS một cách công bằng và tiến bộ.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bày tỏ mong muốn Hội thảo năm nay truyền cảm hứng cho những cách nghĩ mới, ý tưởng mới và quyết tâm mới nhằm xử lý khác biệt bằng hòa bình, giữ vững các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
“Từ thành phố nơi sông hòa với biển, chúng ta cùng giữ vững niềm tin, niềm tin vào một Biển Đông của hòa bình, ổn định và hợp tác. Như trăm dòng sông cùng đổ về đại dương, dù theo đuổi những con đường khác nhau, chúng ta vẫn gặp nhau trong một tương lai chung của hòa hợp, tôn trọng và trách nhiệm”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.
|Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Hùng Sơn cho biết, Hội thảo năm nay vinh dự đón tiếp gần 50 diễn giả và 300 đại biểu từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hàng trăm đại biểu tham dự trực tuyến. (Nguồn: Học viện Ngoại giao)
Trong khi đó, Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Hùng Sơn khẳng định, suốt 16 năm qua, Học viện Ngoại giao đã nỗ lực kiến tạo một diễn đàn đối thoại và kết nối, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng, không chỉ ở Biển Đông, mà còn trong không gian biển khu vực và toàn cầu.
Hằng năm, Hội thảo Biển Đông đều quy tụ những chuyên gia hàng đầu, nhà phân tích uy tín từ ngày càng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, nhằm giúp hiểu rõ hơn về những diễn biến mới và đa chiều ở khu vực được coi là tâm điểm của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Theo Giám đốc Học viện Ngoại giao, Hội thảo năm nay vinh dự đón tiếp gần 50 diễn giả và 300 đại biểu từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hàng trăm đại biểu tham dự trực tuyến. Ông Nguyễn Hùng Sơn bày tỏ nhiệt liệt chào mừng thành viên mới nhất của gia đình ASEAN - Timor Leste, lần đầu tiên tham dự diễn đàn này với tư cách quốc gia thành viên ASEAN, cùng sự tham gia lần đầu tiên của giới chuyên gia từ các quốc đảo Thái Bình Dương.
Giám đốc Học viện Ngoại giao cũng bày tỏ vui mừng đón tiếp các đại biểu trẻ từ Học viện Ngoại giao, Đại học Đà Nẵng và Đại học Duy Tân, cùng 8 nhà lãnh đạo trẻ quốc tế, với kỳ vọng mang đến những góc nhìn mới mẻ và sáng tạo cho các vấn đề của thời đại. Bên cạnh đó, nhằm phản ánh sự quan tâm và đóng góp ngày càng tăng của các Đại sứ, năm nay Hội thảo giới thiệu phiên thảo luận mới mang tên “Phòng chờ Đại sứ” (Ambassadors’ Lounge).
|Thứ trưởng Ngoại giao Anh Seema Malhotra gửi thông điệp ghi hình tại Hội thảo. (Nguồn: Học viện Ngoại giao)
Thứ trưởng Ngoại giao Anh Seema Malhotra cho biết, việc nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Anh và Việt Nam, trong đó có lĩnh vực an ninh hàng hải. Anh khẳng định cam kết bền vững với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như với hòa bình, thịnh vượng và ổn định của khu vực.
Thứ trưởng Ngoại giao Anh khẳng định, không thể phủ nhận tầm quan trọng của Biển Đông, khi 1/3 thương mại hàng hải toàn cầu đi qua vùng biển này. “Hàng triệu người phụ thuộc vào nó để sinh sống. Những gì xảy ra ở đây đều ảnh hưởng tất cả chúng ta. Vì vậy, điều tối quan trọng là phải giữ cho các tuyến hàng hải luôn thông suốt và an toàn - vì sự thịnh vượng chung của chúng ta”, bà Seema Malhotra nhận định.
Nhà ngoại giao Anh bày tỏ ghi nhận vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì ổn định khu vực và tiếp tục ủng hộ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cùng với Báo cáo hàng hải ASEAN.
Bà Seema Malhotra hoan nghênh các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và ASEAN về COC, đồng thời khẳng định Anh sẽ tiếp tục hợp tác nhằm góp phần xây dựng Biển Đông hòa bình và ổn định.
|Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: Học viện Ngoại giao)
Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra phiên thảo luận đầu tiên về tình hình, diễn biến trên Biển Đông do Đại sứ Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao điều phối. Trong đó, các diễn giả trình bày tình hình bất định trên vùng biển khu vực, đặt ra nhiều thách thức cho các bên xử lý liên quan tới hoạt động kinh tế và an ninh.
Các diễn giả nhấn mạnh tầm quan trọng của vận dụng UNCLOS và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời kêu gọi nỗ lực tập thể giữa các bên, nhằm đưa ra cách tiếp cận thống nhất để UNCLOS thực sự là hiến pháp toàn cầu về đại dương.
|Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17 với chủ đề "Đoàn kết trong bất định'" diễn ra từ ngày 3-4/11 tại Đà Nẵng.
Với chủ đề “Đoàn kết trong bất định”, Hội thảo khẳng định nhu cầu cấp thiết về tầm nhìn chung, hành động phối hợp và đoàn kết trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang biến đổi nhanh chóng, ngày càng khó đoán định.
Các nội dung chính của Hội thảo sẽ tập trung vào đánh giá, phân tích tình hình Biển Đông và khu vực thời gian qua, sự can dự và điều chỉnh chính sách của các bên liên quan và của các nước lớn tại Biển Đông, thảo luận về sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới nổi và xu hướng chính trị hóa công nghệ biển.