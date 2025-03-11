Phiên khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại Hội thảo. (Nguồn: Học viện Ngoại giao)

Tham dự chương trình có: ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao; cùng các Đại sứ, đại biểu từ các cơ quan đại diện ngoại giao, học giả và giới nghiên cứu.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh ý nghĩa của Hội thảo tổ chức tại Đà Nẵng - vùng đất mà tên gọi của nó, theo tiếng Chăm cổ có nghĩa là “cửa sông lớn”, nơi dòng sông Hàn hòa vào biển cả, nơi đất liền mở ra với đại dương. Từ thuở xa xưa, bao thế hệ cư dân Việt Nam đã vượt sóng gió Biển Đông, kết nối các hòn đảo, các bến bờ, mang theo không chỉ hàng hóa mà cả tinh thần đối thoại và thông điệp hòa bình.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, từ hàng trăm năm trước, Đà Nẵng đã là cửa ngõ giao thương, điểm gặp gỡ của nhiều nền văn hóa. Ngày nay, Đà Nẵng tiếp tục là hình ảnh thu nhỏ của một Việt Nam cởi mở, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập. Chủ đề của Hội thảo năm nay - “Đoàn kết trong bất định” không chỉ phản ánh thực tiễn quốc tế ngày nay, mà còn thể hiện khát vọng thời đại.

Toàn cảnh Hội thảo. (Nguồn: Học viện Ngoại giao)

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam coi trọng duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực; đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Việt Nam cam kết giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, xây dựng lòng tin, quản lý khác biệt một cách có trách nhiệm.