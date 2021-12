Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là ngoại giaovaccine ở các cấp, thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có đối ngoại quốc phòng, đối ngoại an ninh để thúc đẩy vận động các nước, các tổ chức, cá nhân ưu tiên hỗ trợ, viện trợ Việt Nam về vaccine, thuốc điều trị cũng như chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị, hướng tới tự chủ và bảo đảm nguồn cung vaccine, thuốc điều trị bền vững.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng đề nghị tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh kinh tế, nhất là đánh giá những tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến hoạt động kinh tế-xã hội của Việt Nam và thế giới; kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách phục hồi phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến phòng, chống COVID-19.

Thời gian tới, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhất là với nguy cơ xuất hiện những biến chủng mới nguy hiểm hơn, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng đề nghị lực lượng quân đội, công anvà các lực lượng liên quan cần tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Thời gian qua, trong bối cảnh tình hình an ninh, an toàn không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng quân đội, công anđã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tác chiến mạng, tác chiến thông tin, bảo đảm an ninh mạng, góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hoạt động tấn công mạng, tăng cường phòng thủ, bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia; đấu tranh ngăn chặn, phản bác những nội dung xấu độc, vi phạm trên không gian mạng.

Trong bối cảnh tình hình an ninh, an toàn không gian mạng tiếp tục diễn phức tạp, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng quân độivà công ancần tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp, nhất là hoàn thiện cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin và quy trình phối hợp xử lý giữa các lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh mạng và tác chiến không gian mạng.

Cùng với đó là xử lý kiên quyết đối với các thông tin xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước; tăng cường các biện pháp ứng phó với các hành vi tấn công mạng đang xuất hiện ngày càng nhiều trong mọi lĩnh vực; đảm bảo vấn đề an toàn an ninh mạng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Về chương trình công tác năm 2022, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh đến yêu cầu nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch tương ứng với diễn biến tình khu vực và thế giới, Chủ tịch nước đề nghị các thành viên, cơ quan của Hội đồng phát huy vai trò trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Đặc biệt là chủ động phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống cả trong trước mắt và lâu dài. Đi liền với đó là tăng cường kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, thúc đẩy đối ngoại quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa./.

Theo TTXVN