Phiên bản tàng hình lây nhiễm cao hơn 60% so với chủng Omicron gốc

Ngoài ra, ngày càng có nhiều bằng chứng ghi nhận, Omicron có tác động nhẹ hơn so với Delta và các biến thể trước đây.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, không có dấu hiệu nào cho thấy BA.2 nghiêm trọng hơn so với chủng gốc BA.1 của Omicron.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo dữ liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố, nguy cơ tử vong do Omicron thấp hơn 67% so với Delta. Con số này tăng lên 87% ở nhóm dưới 70 tuổi.

WHO thông tin trong các báo cáo kỹ thuật, BA.2 có thể lây lan dễ dàng hơn khoảng 30 đến 60% so với BA.1.

Trong báo cáo ngày 15/2, WHO cho biết BA.2 được ước tính có khả năng lây truyền cao hơn 30%.