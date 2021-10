Phiên bản mới của PC-Covid sẽ cập nhật đầy đủ dữ liệu của người dân

Ứng dụng PC-Covid đã có gần 48,5 triệu lượt tải

Hôm qua, ngày 1/10, ứng dụng phòng chống dịch PC-Covid đã được Trung tâm công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia (gọi tắt là Trung tâm công nghệ) giới thiệu với các cơ quan truyền thông cùng các địa phương trên cả nước, trong buổi tọa đàm về các giải pháp công nghệ phòng chống dịch bệnh.

PC-Covid được phát triển phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, để Việt Nam có thể “bình thường mới”. Ra đời theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng 1 ứng dụng duy nhất trong phòng chống dịch, PC-Covid tổng hợp các tính năng đang chạy tốt ở các ứng dụng phục vụ chống dịch gồm: Khai báo y tế; quét mã QR; khai báo di chuyển nội địa; phản ánh của người dân; thông tin tiêm vắc xin, thông tin xét nghiệm…

Từ ngày 30/9, phiên bản beta của ứng dụng PC-Covid đã được đưa lên 2 kho ứng dụng của Apple, Google dưới dạng bản cập nhật của Bluezone. Nếu người dùng đã từng cài Bluezone, chỉ cần cập nhật bản 4.0, ứng dụng sẽ tự động chuyển đổi thành PC-Covid.

Trường hợp chưa từng cài Bluezone trên điện thoại, người dùng cần tải PC-Covid trên Apple Store (với người dùng iPhone) và trên CH Play (với người dùng điện thoại chạy hệ điều hành Android). Người dùng cũng có thể tải, cài đặt file PC-Covid ứng dụng tại địa chỉ pccovid.gov.vn để sử dụng.

Ứng dụng PC-Covid được thiết kế để liên thông, đối soát, xác thực với 4 nguồn dữ liệu đã có gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư do Bộ Công an quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng, phòng ngừa Covid-19 do Bộ Y tế quản lý; và cơ sở dữ liệu về xét nghiệm Covid-19.