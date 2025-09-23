Phía Sơn Tùng M-TP nói gì về hình ảnh liên quan đến trang web cá độ đang lan truyền?

Nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng vừa gây tranh cãi dữ dội khi MV mới Anh Em Trước Sau Như Một tràn ngập hình ảnh gắn với một trang web cá độ, từ ly nước, áo cho đến bao bì. Ngay tối 22/9, Công an TP.HCM đã gửi giấy mời các thành viên và ekip thực hiện MV, phim ngắn liên quan để làm việc. Giữa lúc vụ việc còn đang nóng, cộng đồng mạng bất ngờ “đào” lại được quá khứ Sơn Tùng vướng nghi vấn quảng bá cho một trang web cá độ.

Cụ thể, một thương hiệu cá độ đã từng đăng tải video Sơn Tùng biểu diễn tại 1 đêm nhạc ở Đà Lạt vào cuối năm ngoái, tự giới thiệu là nhà tài trợ kim cương cho sự kiện. Cư dân mạng cho rằng đây là hành vi mạo danh nhằm mục đích PR trá hình cho game cá độ.

Hình ảnh Sơn Tùng được cho là có liên quan đến 1 trang web cá độ

Tuy nhiên, sau khi chúng tôi liên hệ xác minh thông tin với M-TP Talent, đại diện công ty đã có những chia sẻ làm rõ về sự việc này. Theo đó, Công ty TNHH TZ Việt Phát - đơn vị tổ chức FlyFest 2024 - đã ký hợp đồng biểu diễn trực tiếp với M-TP Talent để mời nghệ sĩ tham gia sự kiện. Theo M-TP Talent, công ty không hề có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với website cá độ này, và việc tên website xuất hiện tại sự kiện hoàn toàn nằm ngoài nội dung hợp đồng giữa hai bên.

Ngay sau khi phát hiện, M-TP Talent đã gửi công văn yêu cầu TZ Việt Phát giải trình. Trong phản hồi số 24/VP ngày 17/10/2024, TZ Việt Phát thừa nhận tự ý hợp tác với thương hiệu cá độ này với tư cách nhà tài trợ mà không thông báo cho M-TP Talent. Hiện M-TP Talent đang đề nghị chấm dứt việc sử dụng trái phép hình ảnh, thông tin của nghệ sĩ, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để xử lý dứt điểm vụ việc.