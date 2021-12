Your browser does not support the audio element.

Chiều 1/12, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì Hội nghị lần thứ X, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI.

Trong 1,5 ngày làm việc, các đại biểu sẽ xem xét, thảo luận, thông qua các nội dung trọng tâm liên quan tới vấn đề phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, quy hoạch, thu chi ngân sách, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, dân vận trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, hội nghị này có thể coi là bước khởi đầu cho giai đoạn bình thường mới của thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu cần thảo luận sâu, cụ thể để đưa ra những định hướng lâu dài cho thành phố, gắn liền với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dịch bệnh giúp nhìn rõ hạn chế mà bình thường khó thấy

"Qua công tác phòng, chống dịch bệnh, chúng ta có thể nhìn rõ những hạn chế, bất cập của bộ máy và cán bộ từng cấp, từng nơi, từng lĩnh vực mà bình thường khó thấy. Phía sau những người dũng cảm vì mọi người vẫn còn người hèn nhát, ích kỷ, phía sau những tấm gương tận tụy vẫn còn những né tránh, ngại khó", Bí thư Thành ủy TPHCM thẳng thắn nêu.