Phía sau cuộc biểu tình cực hữu lớn làm rung chuyển London, Anh

Những người tham gia lên tiếng phản đối tình trạng nhập cư và kêu gọi tăng cường nhận thức mối đe dọa đối với bản sắc dân tộc.

Cùng lúc, một cuộc biểu tình ủng hộ người di cư, với khoảng 5.000 người tham gia, được gọi là “March Against Fascism” (Tuần hành chống chủ nghĩa phát xít), do tổ chức Stand Up To Racism (SUTR) khởi xướng, cũng diễn ra gần đó.

Biểu tình tại Anh. Ảnh: Reuters

Đám đông khổng lồ trở nên hỗn loạn khi một nhóm nhỏ những người ủng hộ nhập cư đã đụng độ với cảnh sát đang cố gắng ngăn cách họ với những người phản đối tình trạng này.

Giới chức Anh cho biết, một số cảnh sát đã bị thương do người biểu tình ném chai lọ và tác động vật lý với họ. Lực lượng tăng viện trang bị mũ bảo hiểm và khiên chống bạo động đã được triển khai để hỗ trợ hơn 1.000 cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Ít nhất 9 người đã bị bắt giữ và nhà chức trách cho biết, cảnh sát đang điều tra thêm nhiều đối tượng khác để xử lý.

Mối lo ngại về vấn đề di cư﻿

Tommy Robinson, tên khai sinh Stephen Yaxley-Lennon, là người sáng lập Liên đoàn Phòng vệ Anh (English Defence League) theo chủ nghĩa dân tộc và chống Hồi giáo. Đây cũng là một trong những nhân vật cực hữu có ảnh hưởng nhất tại Anh. Phần lớn thông điệp tại cuộc biểu tình lại tập trung vào những nguy cơ tiềm ẩn của vấn đề di cư, một chủ đề gây tranh cãi khắp châu Âu. Phát biểu trong cuộc tuần hành, ông Robinson cho rằng, người di cư hiện được hưởng nhiều quyền lợi tại tòa án hơn "công chúng Anh - những người đã xây dựng nên quốc gia này".

Chính trị gia cực hữu người Pháp Eric Zemmour thì cho rằng: "Chúng ta đều đang phải đối mặt với cùng một quá trình thay thế người châu Âu bằng người đến từ phương Nam và văn hóa Hồi giáo. Các bạn và chúng tôi đang bị các thuộc địa cũ của mình xâm chiếm”.

Ông Elon Musk, CEO Tesla và chủ sở hữu nền tảng X, đã chỉ trích chính phủ Anh, nói rằng: "Có điều gì đó tuyệt vời khi là người Anh và tôi thấy những gì đang diễn ra ở đây là sự hủy hoại nước Anh, cho thấy sự xói mòn ngày càng gia tăng của nước Anh với làn sóng di cư ồ ạt thiếu kiểm soát”.

﻿Căng thẳng về việc vượt eo biển Manche

Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh người dân Anh lo ngại về việc người di cư ồ ạt vượt eo biển Manche bằng thuyền. Nhiều cuộc biểu tình chống người di cư đã diễn ra bên ngoài nơi ở dành cho người xin tị nạn. Một số bùng phát thành tình trạng bạo lực sau vụ bắt giữ người đàn ông Ethiopia bị kết tội tấn công tình dục một bé gái 14 tuổi ở ngoại ô London.

Những người tham gia cuộc tuần hành “Đoàn kết Vương quốc Anh” vẫy cờ Thánh George và quốc kỳ Anh trong khi hô vang khẩu hiệu "chúng tôi muốn đất nước trở lại như trước. Họ cũng giơ cao những biểu ngữ "dừng thuyền lại", "trả họ về nước" và "đủ rồi, hãy cứu con em chúng ta".

Vào lúc cao điểm, cuộc biểu tình kéo dài từ tháp Big Ben, qua sông Thames và đến tận ga Waterloo. Phần lớn cuộc biểu tình và tuần hành diễn ra trong ôn hòa. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang vào cuối buổi chiều 13/9 sau khi một số người ủng hộ ném đồ vật vào những người phản đối nhập cư và cố gắng vượt qua hàng rào cảnh sát. Cảnh sát đã phải dùng vũ lực để ngăn chặn các vụ vi phạm.

Số người tham gia biểu tình lần này ít hơn so với cuộc biểu tình ủng hộ Palestine vào tháng 11/2023, thu hút khoảng 300.000 người.

Bài toán nan giải của Anh﻿

Nhập cư đã trở thành vấn đề chính trị chủ đạo ở Anh, làm lu mờ những lo ngại về nền kinh tế đang suy yếu, khi quốc gia này đang phải đối mặt với số lượng đơn xin tị nạn kỷ lục. Hơn 28.000 người di cư đã đến Anh trên những chiếc thuyền nhỏ vượt eo biển Manche trong năm nay. Đảng Cải cách Anh, đảng chính trị chống nhập cư lớn nhất của của nước này, đã dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận về tỷ lệ ủng hộ trong những tháng gần đây.

Trong bối cảnh biểu tình bùng phát dữ dội, Anh đã triển khai khoảng 1.600 cảnh sát để duy trì trật tự công cộng và đảm bảo an toàn cho cả người tham gia biểu tình và người dân. Chính quyền cũng ban hành hướng dẫn cho cộng đồng địa phương và du khách cập nhật thông tin về các sự kiện đang diễn ra và tránh các khu vực đông đúc.