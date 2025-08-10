Phía sau clip nước lũ dâng cao, tưởng nuốt chửng người giữ đê ở Thái Nguyên

Hình ảnh hàng dài người đội mưa để vận chuyển vật liệu, gia cố đê đã thu hút sự chú ý và nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Nhiều người không khỏi lo lắng khi chứng kiến cảnh nước lũ dâng cao, như muốn "nuốt chửng" những người đang làm nhiệm vụ.

Tối 7/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đang nỗ lực gia cố tuyến đê sông Cầu (thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên).

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6 đến sáng 7/10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to. Lượng mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, phương tiện không thể lưu thông, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện tham gia hỗ trợ người dân sơ tán, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Đặc biệt, mực nước sông Cầu dâng nhanh, có nơi đã vượt mức báo động, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đê. Trước tình hình khẩn cấp, Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với quân đội và các đơn vị chức năng triển khai phương án khẩn cấp, vận chuyển nguyên vật liệu, gia cố các điểm xung yếu dọc tuyến đê sông Cầu.