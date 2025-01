Kim Min Hee là ngôi sao khá nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cô được đánh giá sở hữu cả nhan sắc và tài năng diễn xuất. Nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án đình đám như: Hellcats, Actresses, Helpless, The Handmaiden...

Đạo diễn Hong Sang Soo chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ nhưng đang chung sống với nàng thơ Kim Min Hee (Ảnh: Newsen).

Kể từ vụ bê bối tình tay ba, Kim Min Hee bị tẩy chay tại Hàn Quốc. Cô không còn hoạt động nghệ thuật trong làng giải trí xứ Hàn từ vài năm nay. Cô hiện chỉ đóng các phim của bạn trai như: After that, Riverside Hotel, The woman who ran, Our day, A traveller's need và Suyucheon.

Tháng 8 năm ngoái, Kim Min Hee giành giải Diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Locarno lần thứ 77 cho bộ phim Suyucheon.

Hong Sang Soo là đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc. Phim của ông nhiều lần tranh giải tại các liên hoan phim quốc tế. Ông từng thắng giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin (Đức) với The woman who ran.

Theo Naver, đạo diễn nổi tiếng được thừa kế 120 tỷ won (hơn 2.110 tỷ đồng) từ mẹ mình. Mẹ của Hong Sang Soo là bà Jeon Ok Sook, một nhân vật quyền lực trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Bà là nhà làm phim nữ đầu tiên tại Hàn Quốc và từng kinh doanh tại Nhật Bản.