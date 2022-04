Phía Phí Phương Anh tung clip chứng tỏ 'còn lâu mới đạo nhạc'

Theo đó, trong đoạn clip, producer đưa ra cách giải thích hết sức quen thuộc với mọi nghi vấn đạo nhạc khác là "có chung vòng hòa thanh":

"Tôi đã nghe hết tất cả những ca khúc mà khán giả liệt kê, cho rằng giống với ca khúc của tôi. Tất cả đều nghe 'na ná' nhau. Nhưng mọi người có hiểu vì sao? Vì đều sử dụng chung một vòng hòa thanh", RIN9 cho hay.

Mặc khác, anh khẳng định rằng các ca khúc có cùng vòng hòa thanh đều có thể hát lẫn lộn, và việc có cùng vòng hòa thanh trong nhạc Pop là "một điều dễ hiểu".

Để xác định rõ ràng, RIN9 đưa ra tổng phổ của cả 3 bài hát Buồn Không Thể Buông, Sick Enough To Die và Sick Enough To Die Pt.2 để so sánh.