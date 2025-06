Phía Ngân Collagen ra thông báo nóng sau nhiều ngày bị điểm mặt

Cách đây ít ngày, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm Kẹo táo thải mỡ bụng và N-collagen chanh plus củaNgân Collagen (tên thật Trần Thị Ngọc Ngân, SN 1995). Đồng thời các đơn vị tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm 2 sản phẩm nêu trên xác định chất cấm (nếu có) để xử lý nghiêm và thông tin kịp thời cho người tiêu dùng.

Theo tìm hiểu sản phẩm “Kẹo táo thải mỡ bụng” do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N – Collagen (địa chỉ: 28 đường lô B, TDC Cảng sông Phú Định, phường 16, quận 8, TPHMC) phân phối độc quyền.

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm là Công ty TNHH Hoàng Châu Pharm (Hà Nội). Sản phẩm này được sản xuất tại Công ty TNHH dược phầm Vesco, địa chỉ ở Đan Phượng, Hà Nội.