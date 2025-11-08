Phía ca sĩ Sơn Tùng M-TP lên tiếng về thông tin bị cưỡng chế thuế

"Vấn đề đến từ sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống thuế điện tử do hệ thống chưa tự động bù trừ được đối với khoản thuế mà công ty đã tạm nộp ở tỉnh ngoài khác nơi đóng trụ sở chính", người này nói.

Công ty đã liên hệ, phối hợp cơ quan thuế để khắc phục vấn đề này. Đại diện khẳng định có đầy đủ chứng từ chứng minh tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Công ty TNHH M-TP Entertainment do ca sĩ Sơn Tùng M-TP thành lập năm 2016 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Anh hiện là đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị.