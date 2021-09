Phí xét nghiệm Covid-19 ở các nước đắt hay rẻ?

Theo hãng tin NBC, tại Mỹ, các bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 tại nhà đang hết hàng nhanh chóng ở cả các cửa hiệu bán trực tiếp lẫn trên mạng, do nhu cầu tăng tới 900% trong các tháng vừa qua. Do đó, nhiều cửa hàng và website như CVS, Amazon và Walgreen đang hạn chế số lượng bộ xét nghiệm mỗi người muốn mua.



Hiện nay, bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 rẻ nhất ở Mỹ là của Abbot Laboratories Binax NOW, giá 23,99 USD/hai bộ (khoảng hơn 500 nghìn đồng). Tiếp theo là bộ xét nghiệm của Quidel QuickVue, giá 15 USD/1 bộ.



Tuy nhiên, lượng cung cấp đang giảm. Với mức giá 10-15 USD một lần xét nghiệm nhanh, đây là số tiền quá lớn đối với người Mỹ bình thường. Một gia đình có 2 con trong độ tuổi đi học, có thể phải chi tới 500 USD/tháng hoặc hơn để giữ cho gia đình và những người khác an toàn.



Trái với Mỹ, người tiêu dùng ở nhiều quốc gia khác có thể mua bộ test nhanh với giá rẻ hơn nhiều hoặc thậm chí là được miễn phí.



Tại Đức, các cửa hàng tạp hoá bán một bộ xét nghiệm nhanh với giá chưa đầy 1USD, còn ở Ấn Độ là 3,5USD. Tại Anh, chính phủ cung cấp 14 bộ xét nghiệm nhanh miễn phí cho mỗi người dân. Canada làm xét nghiệm nhanh miễn phí cho các doanh nghiệp.