Phi Nhung từng khóc sưng mắt vì những hiểu lầm với Hồ Văn Cường

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip cố ca sĩ Phi Nhung hát Giàn Thiên Lý Đã Xa

Đúng là rất dễ nhận ra đôi mắt sưng húp của Phi Nhung. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn rất chuyên tâm vui vẻ hát ca khúc mà cô từng thể hiện cách đây hơn 20 năm. Vẫn là với giọng hát da diết, đằm thắm ấy, Phi Nhung chưa bao giờ khiến fan thất vọng khi hát những bài nhạc trữ tình như thế này.

Đoạn tin nhắn được gửi vào ngày 14/6, tức là vào thời điểm trước khi Phi Nhung phải nhập viện điều trị Covid-19. Đây cũng là thời gian cô chịu nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh ồn ào cát-xê với con nuôi Hồ Văn Cường.



Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường