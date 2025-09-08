Phi hành đoàn Crew-10 khép lại sứ mệnh trên ISS với nhiều thí nghiệm trọng yếu

Trong 146 ngày trên quỹ đạo, phi hành đoàn Crew-10 đã thực hiện hơn 200 thí nghiệm khoa học, bao gồm nghiên cứu sự phát triển của thực vật và phản ứng của tế bào trước tác động của vi trọng lực.

Crew-10 rời Trái Đất ngày 14/3/2025, thay thế phi hành đoàn Crew-9 – trong đó có hai phi hành gia Mỹ Butch Wilmore và Sunita Williams từng bị mắc kẹt trên ISS tới 9 tháng vì sự cố động cơ tàu Starliner của hãng Boeing.

Lẽ ra họ chỉ ở trên quỹ đạo 8 ngày để thử nghiệm chuyến bay có người lái đầu tiên của Starliner vào tháng 6/2024, nhưng sự cố khiến con tàu không thể quay về an toàn.



Theo thông báo của NASA hồi đầu tuần này, ông Wilmore - người từng bay trên 4 con tàu vũ trụ khác nhau và tích lũy 464 ngày trong không gian - đã tuyên bố nghỉ hưu, khép lại 25 năm cống hiến tại NASA. Trong khi đó, bà Williams tiếp tục ở lại cơ quan này với tư cách thành viên của Đoàn phi hành gia.



Một tuần trước khi Crew-10 rời ISS, 4 thành viên của sứ mệnh kế nhiệm đã cập bến ISS, gồm các phi hành gia Zena Cardman và Mike Fincke (cùng của Mỹ), Kimiya Yui (Nhật Bản) và Oleg Platonov (Nga). Họ sẽ có 6 tháng “trực chốt” trên ISS./.